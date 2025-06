Crédito imobiliário cresce em quase 134% no primeiro trimestre de 2025

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira (5) em São Paulo, o balanço do primeiro trimestre desse ano. Entre os destaques está mais uma vez o crédito imobiliário, com crescimento de quase 134%. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou o lucro líquido recorrente do banco nos três primeiros meses do ano: quase R$ 5 bilhões, um aumento de mais de 70% na comparação com o mesmo período de 2024. O financiamento imobiliário segue como prioridade para a Caixa. Nos três primeiros meses do ano, foram mais de R$ 49 bilhões em crédito contratados para a compra da casa própria.



