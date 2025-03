Criança de 2 anos prende panela de pressão na cabeça em Ponta Grossa (PR)

Bombeiros de Ponta Grossa, no Paraná, socorreram um menino de 2 anos que ficou com uma panela de pressão presa na cabeça. A criança brincava dentro de casa e se prendeu, sem querer. A mãe precisou correr até o quartel dos bombeiros para pedir ajuda. Eles conseguiram retirar a panela e a criança não ficou ferida.



