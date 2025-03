Criança de 3 anos morre afogada em resort de luxo em Alexânia (GO)

Uma criança de 3 anos morreu afogada em um resort de luxo em Alexânia (GO). De acordo com testemunhas, a criança foi encontrada por uma funcionária boiando na piscina do resort. A equipe de salva-vidas do hotel realizou os primeiros socorros. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu. As circunstâncias desse afogamento estão sendo investigadas.



