Criança de 6 anos morre após disparar arma de policial militar acidentalmente

Henrique Coelho Rocha, de 6 anos, morreu após disparar acidentalmente a arma de um policial militar, em Tocantins. O acidente aconteceu em um clube esportivo em Porto Nacional, região central do estado. O menino foi encontrado morto dentro do carro do policial, que afirmou que a criança entrou no veículo para se abrigar da chuva, enquanto ele jogava futebol. Ao encontrar o menino, o policial acionou as autoridades, que confirmaram a morte de Henrique.