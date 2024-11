Criminoso de 19 anos é preso suspeito da morte de jovem por bala perdida em Porto Alegre (RS)

A Polícia Civil afirma que esclareceu o caso da estudante de enfermagem vítima de bala perdida, em Porto Alegre, no Rio grande do Sul. Um suspeito de 19 anos foi preso. Ele portava uma arma de uso restrito e estava foragido. Camila Lopes Fruck, de 25 anos, foi morta no último sábado durante um confronto entre grupos criminosos que atuam na capital gaúcha.