Criminoso que comandava atividades do PCC é preso no Paraguai

Na manhã desta quarta-feira (26), Marcelo Rogério Gnoato, coordenador de atividades do PCC e criminoso foragido da justiça, foi preso no Paraguai. Na casa em que o criminoso foi encontrado, foram apreendidos armamentos, celulares e uma balança de precisão. No Brasil, o criminoso tem mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio e é conhecido por ser matador de policiais.



