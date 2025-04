Criminosos armados atacam banco em Guaxupé (MG)

Um ataque a uma agência bancária em Guaxupé (MG) deixou um policial ferido na madrugada desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o grupo de assaltantes usou explosivos e efetuou diversos disparos. Os criminosos chegaram em três carros, e dispararam por cerca de 40 minutos. Ainda não há informações sobre o número exato de participantes da ação, nem sobre o que foi levado do local. A polícia isolou a região para localizar os suspeitos.



