Criminosos invadem banco, fazem reféns e explodem caixas eletrônicos no Maranhão

Criminosos armados com fuzis invadiram uma agência bancária, fizeram pelo menos seis reféns e explodiram caixas eletrônicos em Carolina (MA). No início do roubo, uma caminhonete com reféns estacionou em frente ao estabelecimento. As vítimas foram capturadas em um bar. Segundo a polícia, o grupo criminoso era composto por, pelo menos, oito homens. Durante a fuga, os suspeitos incendiaram um carro na saída do bairro. Até o momento ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!