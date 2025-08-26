Logo R7.com
Criminosos invadem casa no Morumbi, roubam cofre e trocam tiros com a PM durante fuga

Nenhum policial ficou ferido durante a ação

Boletim JR 24H|Do R7

Criminosos invadiram uma casa de alto padrão no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e roubaram um cofre. Durante a fuga, houve troca de tiros com policiais militares. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (26). Após roubarem o cofre, os assaltantes fugiram de carro em direção à Comunidade de Paraisópolis. No local, ao perceberem a aproximação de uma viatura da PM, os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram. Nenhum policial ficou ferido.

