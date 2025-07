Criminosos roubam joias de apartamento em condomínio de luxo em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram a fuga de criminosos de um condomínio de luxo, em São Paulo. A quadrilha escapou com relógios e joias. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um homem quebra a porta da entrada do condomínio, que fica no bairro de Higienópolis, região central da capital paulista. Dois integrantes da quadrilha tinham entrado no prédio mais cedo. Eles invadiram e furtaram um apartamento. No entanto, eles não estavam conseguindo sair, e foram ajudados pelos outros criminosos. O grupo fugiu em um carro levando joias e relógios. Até o momento, ninguém foi preso.



