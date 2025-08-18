Logo R7.com
Criminosos sequestram 12 ônibus no Rio de Janeiro

Ação foi uma resposta do crime organizado a uma operação da polícia no Morro do Dendê

Boletim JR 24H|Do R7

Criminosos sequestraram 12 ônibus e fecharam vias da zona norte do Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram presas. A ação foi uma resposta do crime organizado a uma operação da polícia no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Policiais militares retiraram barricadas instaladas pelos criminosos na comunidade, que é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. Em represália, os traficantes sequestraram ônibus e fecharam as vias no bairro. Um dos veículos foi incendiado. Durante a operação, os policiais apreenderam quatro fuzis. Ao todo, 19 linhas tiveram o trajeto alterado.

