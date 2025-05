Crise financeira em operadora de turismo afeta milhares de brasileiros

Uma operadora de turismo que atua como intermediária na venda de passagens áreas e reservas de hospedagem enfrenta uma crise financeira. Pelo menos seis mil clientes e agentes de turismo podem ter sido prejudicados. O site da operadora de turismo está fora do ar, mas algumas redes sociais seguem ativas. A empresa operava diretamente com as agências de turismo que depois vendiam os pacotes aos consumidores. Segundo o Ministério da Justiça, a maioria das agências prejudicadas é de Minas Gerais, e o caso foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa.



