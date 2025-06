Cruzeiro e Red Bull Bragantino perdem chance de alcançar a liderança do Brasileirão

No Brasileirão, Cruzeiro e Red Bull Bragantino perderam a chance alcançar a liderança do campeonato. O time mineiro ficou no empate sem gols com o Vitória e está em segundo na tabela. Já o Bragantino sofreu uma dura derrota em casa para o Bahia. Luciano Juba tabelou com Willian José, que devolveu de calcanhar, e fez Bahia um a zero. Antes do intervalo o tricolor baiano ampliou, no gol contra do lateral Guilherme Lopes. Na segunda etapa, Michel Araújo fechou o placar: três a zero. O Bragantino estacionou na terceira posição, e o Bahia subiu para o quinto lugar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!