Cúpula do Mercosul revela divergências entre Lula e Javier Milei

A cúpula do Mercosul, realizada nesta quinta-feira (3), revelou discordâncias entre os presidentes do Brasil e da Argentina. Esta foi a primeira viagem de Lula à Argentina desde a posse de Javier Milei. Na cúpula, o Brasil assumiu a liderança rotativa do Mercosul. O encontro também foi marcado por divergências de opinião sobre a atuação do bloco. Entenda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!