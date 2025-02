A taxa de desemprego chegou ao menor patamar da história em 2024. Dados da PNAD apontam que a média do desemprego ficou em 6,6% no ano passado. No último trimestre, o percentual foi menor ainda: 6,2%. O número de pessoas ocupadas também foi recorde em 2024: mais de 103 milhões de pessoas tinham alguma remuneração através do trabalho.