Datafolha: 41% dos entrevistados reprovam a gestão de Lula

Uma pesquisa divulgada nesta sexta (14) pelo Instituto Datafolha mostrou que 41% dos entrevistados reprovam a gestão de Lula. Esta é a pior avaliação do presidente em seus três mandatos. Apenas 24% aprovam o governo atual; 32% o consideram regular e 2% não souberam responder. O levantamento contou com a participação de 2.007 eleitores e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!