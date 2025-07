Davi Alcolumbre diz que o governo tem legitimidade para acionar o STF contra decisão do Congresso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o governo tem legitimidade para acionar o STF contra a decisão do Congresso que derrubou o decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ao ser questionado sobre o que o Congresso faria se o Supremo revertesse a derrubada das normas, o presidente do Senado disse: "Deixa acontecer". Mais cedo, a Advocacia-Geral da União entrou com uma ação na Suprema Corte contra a decisão do Congresso. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.



