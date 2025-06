Davi Alcolumbre promulga Dia da Amizade Brasil-Israel

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou a lei que institui o 12 de abril como o Dia da Amizade Brasil-Israel. A proposta precisava ser sancionada pelo presidente Lula até terça-feira (24), mas, como não houve manifestação por parte do executivo, o texto foi promulgado pelo Congresso. A data escolhida, faz referência à criação da representação diplomática brasileira em Israel, em 1951. O deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio, autor da proposta há 20 anos, celebrou a promulgação da lei.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!