Decisão das lutas pelo título e para escapar do Z-4 no Brasileirão ficam para a última rodada

Na última quarta (4), os resultados de Botafogo e Palmeiras em seus respectivos jogos adiaram a decisão do título para a última rodada do Brasileirão; agora, nesta quinta, a luta contra o rebaixamento também ficou em aberto. No Maracanã, o Fluminense venceu o Cuiabá e chegou a 43 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR ou pelo Bragantino. Os dois clubes se enfrentaram em Curitiba (PR), e o Massa Bruta levou a melhor, ficando com 41 pontos ao todo.