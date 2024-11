Decisão sobre retorno do horário de verão deve sair nesta quarta (16)

O Ministério de Minas e Energia deve decidir, nesta quarta-feira (16), sobre a volta ou não do horário de verão. A decisão deve ser anunciada a imprensa no início da tarde. O ministério promete divulgar estudos sobre o horário de verão. Diante da seca prolongada em boa parte do país, a volta do horário de verão foi recomendada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ligado à pasta, e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico.