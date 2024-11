Declaração final do G20 é aprovada pelos líderes mundiais

Os líderes do G20 voltam a se reunir nesta terça (19), no segundo e último dia de encontro no Rio de Janeiro. Na noite desta segunda (18), os líderes das maiores economias do mundo divulgaram a declaração final sobre as decisões da cúpula. No texto, há alguns pontos de destaque como: as guerras da Ucrânia e na Faixa de Gaza, taxação dos super-ricos e combate à desigualdade social.