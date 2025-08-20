Justiça colombiana revoga prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe

A Justiça colombiana revogou a prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe. O Tribunal Superior de Bogotá determinou a libertação imediata de Uribe, condenado a 12 anos por fraude processual e suborno, em uma investigação que começou em 2018. Pela decisão da corte, o ex-presidente poderá recorrer da sentença em segunda instância em liberdade. Ele governou a Colômbia por dois mandatos seguidos, de 2002 a 2010.



