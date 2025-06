Defesa Civil alerta para baixas temperaturas nesta semana em SP

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta devido à intensificação do frio nesta semana. As temperaturas podem chegar a 2ºC na Serra da Mantiqueira. As autoridades pedem atenção redobrada para idosos, crianças e moradores de rua. A prefeitura da capital reativou a Operação Baixas Temperaturas, que oferecerá alimentos e cobertores em 10 tendas durante quatro noites. Além disso, o abrigo solidário na estação Pedro 2º do metrô também foi ativado.



