Defesa Civil alerta para calor intenso e chuva em São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta de calor intenso e previsão de chuvas isoladas em todo o estado de São Paulo. Na zona norte da capital, a temperatura está em 24 graus. A expectativa é que as pancadas de chuva ocorram no fim do dia e, principalmente, a partir de amanhã, com máximas variando entre 29 e 34 graus até o final da semana. A Defesa Civil recomenda atenção para alagamentos durante as chuvas de verão, além de manter hidratação intensa e evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h.