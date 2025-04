Defesa Civil de SP faz alerta para fortes chuvas a partir desta quinta (24)

A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais para quinta-feira (24) e sexta-feira (25) em diversas regiões de São Paulo . A previsão inclui a grande São Paulo, Vale do Ribeira, litoral norte, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. Um gabinete de crise será instalado pela Defesa Civil à tarde e funcionará até a noite de amanhã. Alertas serão enviados aos celulares durante este período.



