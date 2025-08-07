Logo R7.com
Defesa Civil de SP reforça alerta sobre cuidados para evitar incêndios no inverno

Recomendações incluem evitar sobrecarga elétrica e uso de velas perto de inflamáveis

Boletim JR 24H|Do R7

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre os cuidados necessários para prevenir incêndios, especialmente nas comunidades. Durante o inverno, o uso de aquecedores e aparelhos elétricos aumenta, podendo sobrecarregar a rede elétrica. As recomendações incluem evitar ligar vários aparelhos na mesma tomada e manter velas longe de materiais inflamáveis.

