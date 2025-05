Defesa Civil emite alerta para temporais no RS

O Rio Grande do Sul está em alerta para chuva forte, raios e queda de granizo. No Sul do estado, a chuva já chegou e provocou estragos. Em Manoel Viana (RS), os ventos chegaram a 100 quilômetros por hora e destruíram um pavilhão. Já em Pelotas (RS), o dia virou noite com a chegada do vendaval, e moradores já registram alagamentos. A previsão indica tempo severo também na fronteira oeste e região metropolitana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!