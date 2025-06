Defesa Civil emite alerta vermelho para chuvas no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para várias cidades do Rio Grande do Sul. Ao menos 33 municípios registraram danos. O aviso prevê chuvas de até 100 milímetros por dia na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa morreu e outra está desaparecida em Candelária. As aulas foram suspensas em 17 cidades e há riscos de chuvas fortes e granizos no estado.



