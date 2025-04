Defesa Civil monta gabinete de crise para monitorar chuva intensa em São Paulo

Nesta quinta-feira, há alerta de temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo . Em São Paulo, a previsão é de 90 milímetros de chuva até sexta (4), mais do que a média histórica de abril. A Defesa Civil montará um gabinete de crise para monitorar possíveis problemas, incluindo alagamentos, quedas de árvores e falta de energia, tanto na capital quanto no interior e litoral. De madrugada, o clima variou entre sensação abafada e chuva forte, afetando o trânsito. O número de emergência do Corpo de Bombeiros é 193.



