Defesa Civil prorroga alerta de chuva em São Paulo até domingo (2)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta para chuvas fortes em todo o estado até domingo (2). O gabinete de crise permanece ativo devido à possibilidade de alagamentos e deslizamentos. As regiões com maior volume de chuva incluem o Vale do Ribeira, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. A Grande São Paulo também deve enfrentar chuvas típicas de verão no fim da tarde. A população deve ficar atenta e, em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.