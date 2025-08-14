Defesa de Bolsonaro apresenta as alegações finais no processo sobre tentativa de golpe

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou as alegações finais no processo sobre uma tentativa de golpe. No texto, afirma que o ex-presidente determinou o início da transição de governo depois das eleições de 2022. Os advogados pedem que ele seja absolvido por ausência de provas. Nas quase 200 páginas apresentadas ao STF, a defesa afirma que nada liga o ex-presidente ao plano Punhal Verde e Amarelo ou aos atos de 8 de janeiro. A defesa também afirmou que Bolsonaro nunca participou de uma organização criminosa que pretendia impedir a posse de Lula e que a transição de governo foi um fato amplamente provado no processo. Os advogados também pediram a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O ex-presidente está em prisão domiciliar, e é acusado de liderar a tentativa de golpe. As defesas de outros seis réus do chamado núcleo crucial também apresentaram as alegações finais.



