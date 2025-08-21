Defesa de Bolsonaro deve responder até sexta (22) sobre suposto descumprimento de medidas cautelares

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até a noite de sexta-feira (22) para se manifestar sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares e o risco de fuga. Na última quarta-feira (20), Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal. A PF acusa o ex-presidente de financiar e apoiar ações do filho, que buscou autoridades dos Estados Unidos para impor sanções a ministros do STF, da PGR e da própria Polícia Federal, com o objetivo de conseguir anistia para o pai. Segundo a investigação, Bolsonaro também teria violado medidas cautelares ao utilizar redes sociais para enviar mensagens a apoiadores com conteúdo que poderia coagir autoridades brasileiras. A PF encontrou no celular do ex-presidente um rascunho de um suposto pedido de asilo político à Argentina. A defesa afirmou ter recebido com surpresa a notícia do indiciamento e disse que apresentará os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!