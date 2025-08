Defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer da decisão de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro está sob prisão domiciliar em sua residência em Brasília . A defesa informou que irá recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que Bolsonaro usou redes sociais de aliados para defender ataques ao Supremo Tribunal Federal e pedir intervenção estrangeira no poder judiciário brasileiro, descumprindo as medidas cautelares impostas pela primeira turma do STF.



