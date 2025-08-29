Logo R7.com
Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF

Bolsonaro e outros sete réus vão ser julgados por tentativa de golpe de Estado

Boletim JR 24H|Do R7

A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que nove advogados do ex-presidente devem acompanhar o julgamento na primeira turma do STF a partir da próxima terça-feira (02). Bolsonaro e outros sete réus vão ser julgados por tentativa de golpe de Estado. Se condenados, as penas máximas podem passar de 30 anos de prisão. 

