Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF

A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que nove advogados do ex-presidente devem acompanhar o julgamento na primeira turma do STF a partir da próxima terça-feira (02). Bolsonaro e outros sete réus vão ser julgados por tentativa de golpe de Estado. Se condenados, as penas máximas podem passar de 30 anos de prisão.



