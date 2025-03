Defesa de Bolsonaro recorre da decisão do STF que nega impedimento de Dino e Zanin em julgamento

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que negou um pedido para declarar o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados pedem que o caso sobre o impedimento seja levado ao plenário do Supremo. Entenda.



