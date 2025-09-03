Defesa de Bolsonaro será ouvida nesta quarta-feira (3)

O julgamento será retomado nesta quarta-feira (3), às 9h. Vão ser ouvidos os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.





O tom das defesas deve seguir o que se viu nesta terça-feira: argumentos para comprovar a inocência e a tentativa de invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Nos bastidores, os advogados dos réus admitem que as alegações das defesas não devem ser acolhidas pelos ministros e já pensam em estratégias para os recursos.





A ideia é conseguir diminuir as penas que, somadas, podem chegar a mais de 40 anos de prisão. A expectativa é que o julgamento termine na sexta-feira da semana que vem.

