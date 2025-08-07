Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Defesa de Jair Bolsonaro recorre ao STF contra decisão de Alexandre de Moraes

Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reconsidere a medida

Boletim JR 24H|Do R7

A defesa de Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que impôs a prisão domiciliar do ex-presidente. Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reconsidere a medida ou que o caso seja levado com urgência para votação no plenário físico do STF. Segundo os advogados, caracterizar a mera aparição e saudação de Bolsonaro na manifestação como descumprimento da medida cautelar "distorce a interpretação da ordem judicial".

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Jair Bolsonaro
  • PGR (Procuradoria-Geral da República)
  • PlayPlus
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.