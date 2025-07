Defesa de Mauro Cid pede absolvição ao STF em julgamento de tentativa de golpe de Estado

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao STF a absolvição do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe de Estado em 2022, ou a pena máxima de dois anos de prisão. Nas alegações finais, Mauro Cid defendeu a validade do acordo de colaboração premiada, disse que foi tratado como traidor e perdeu amigos.



