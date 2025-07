Delegado aposentado reage a assalto e baleia em ladrão que tentava roubar seu celular

Um delegado aposentado foi vítima de uma tentativa de assalto no centro de São Paulo na manhã desta sexta-feira (25). O criminoso tentou roubar o celular do ex-agente, mas acabou baleado após a reação da vítima. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os roubos e furtos de celulares caíram 13% no ano passado. Ainda assim, o número de casos continua alto: foram mais de 917 mil registros em todo o país. Segundo o estudo, os furtos acontecem com mais frequência nos fins de semana. Já os roubos - quando há ameaça ou violência - são mais comuns nos dias úteis.



