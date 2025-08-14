Demanda por carne de frango alavanca receita líquida da JBS no 2º trimestre

A JBS divulgou um aumento na receita líquida da empresa no segundo trimestre deste ano. Foram mais de US$ 20 bilhões em receita líquida. O que representa cerca de R$ 112 bilhões. Um aumento de quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso a companhia teve um lucro de US$ 528 milhões. Quase R$ 3 bilhões. Uma alta de mais de 60%. O desempenho foi impulsionado pelo aumento na demanda por carne de frango e pela mudança no comportamento do consumidor, especialmente nos Estados Unidos.



