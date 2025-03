Dentista baleada em Suzano (SP) durante tentativa de assalto está em estado grave de saúde

O estado de saúde da dentista baleada durante um assalto na garagem de casa em Suzano, na grande São Paulo, é grave, como confirmado pela família. O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (25). Bernadete Tokumoto foi socorrida pelos vizinhos que ouviram os gritos dela durante o ataque. O criminoso armado abordou a vítima, que começou a gritar, e então ele a agrediu com coronhadas, desferiu quatro tiros, dos quais dois acertaram a vítima, entrou no carro dela e fugiu. A polícia localizou o criminoso, que reagiu e trocou tiros com os agentes; o homem acabou baleado e morreu no hospital.



