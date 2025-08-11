Logo R7.com
Dentista e técnica em enfermagem são presos por morte de jovem após aborto clandestino em Goiás

A jovem, de 20 anos, chegou a ir ao hospital após o início das complicações, mas morreu logo em seguida

Boletim JR 24H

O delegado responsável pelo caso da morte de uma jovem, em decorrência de complicações depois de um aborto clandestino em um motel em Goiás, concluiu o inquérito. O dentista Rodrigo Mota e a técnica em enfermagem Mickaelly Ferreira continuam presos e foram indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e pelo crime de aborto consentido. A jovem, de 20 anos, chegou a ir ao hospital após o início das complicações, mas morreu logo em seguida.

