Depois de 25 anos, SP volta a sediar o SP Open, evento da elite do tênis feminino

Depois de 25 anos, a cidade de São Paulo voltará a sediar um evento da elite do tênis feminino, marcado para setembro. A prefeitura anunciou o SP Open, torneio que faz parte do calendário da associação feminina de tênis, e deve contar com algumas das principais jogadoras do mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!