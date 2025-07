Deputada Carla Zambelli é presa na Itália

A deputada Carla Zambelli foi presa na Itália. Ela estava foragida depois de uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal. A sentença é de dez anos e oito meses de prisão pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Desde o momento da condenação, Zambelli fugiu e estava vivendo na Itália. Um deputado italiano, Angelo Bonelli, disse ter informado à polícia o endereço da deputada em Roma. No entanto, a defesa disse que ela se entregou.



