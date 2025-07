Deputado federal Júnior Mano é alvo de operação da PF por fraude em licitações e desvio de emendas

A Polícia Federal fez buscas na Câmara dos Deputados em uma investigação contra desvios de recursos públicos em municípios do Ceará. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Na Câmara, o alvo foi o gabinete do deputado federal Júnior Mano. Os suspeitos fariam parte de uma organização criminosa e teriam manipulado a liberação de verbas públicas envolvendo fraudes em licitações e contratos administrativos em cidades do Ceará. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 55 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, ligadas à investigação. Em nota, a assessoria de Júnior Mano negou qualquer envolvimento dele no suposto esquema.



