Deputado TH Joias é preso no Rio de Janeiro por ligação com o Comando Vermelho
O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para traficantes da facção
O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, do MDB do Rio de Janeiro, foi preso por suspeita de envolvimento com a maior facção criminosa do estado. O deputado estava em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, quando foi preso. Conhecido como ‘TH Joias’, ele é o principal alvo de duas operações das polícias federal e civil.
O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas para traficantes do Comando Vermelho. Outras 14 pessoas foram presas, entre elas, um delegado da Polícia Federal, policiais militares, um assessor parlamentar do deputado, e um ex-secretário estadual. A defesa do deputado ainda não se pronunciou.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas