Deputado TH Joias é preso no Rio de Janeiro por ligação com o Comando Vermelho

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, do MDB do Rio de Janeiro, foi preso por suspeita de envolvimento com a maior facção criminosa do estado. O deputado estava em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, quando foi preso. Conhecido como ‘TH Joias’, ele é o principal alvo de duas operações das polícias federal e civil.



