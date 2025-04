Desabamento de teto de casa de shows na República Dominicana deixa pelo menos 44 mortos

Chegou a 44 o número de mortos em um desabamento na República Dominicana. Pelo menos 160 pessoas ficaram feridas. Um drone captou as imagens do cenário de destruição, depois que o teto de uma casa de shows cedeu na cidade de Santo Domingo. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em uma operação que já dura mais de 12 horas. O número de pessoas presentes no momento do acidente não foi divulgado. As causas estão sendo investigadas.



