Desemprego fecha 2024 em 6,6%, a menor taxa da série histórica do IBGE

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (31) que a taxa de desemprego no Brasil no final de 2024 foi é 6,6%. É o índice mais baixo da série histórica medida pelo instituto. Em comparação com 2023, que registrou uma taxa de 7,8%, houve uma redução de 1,2 ponto percentual. Durante o ano, a média de desocupados ficou em aproximadamente 7,4 milhões, enquanto a quantidade de trabalhadores empregados ultrapassou os 103 milhões.