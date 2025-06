Desemprego recua e número de trabalhadores com carteira assinada bate recorde

O índice de desemprego recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, divulgada nesta sexta-feira (27). O resultado indica uma melhora no mercado de trabalho. Ao todo, 6,8 milhões de pessoas estavam sem emprego no país, uma queda de 8,6% em comparação ao trimestre anterior. O número de trabalhadores com carteira assinada atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em maio, com um total de 39,8 milhões de pessoas contratadas.



