Desemprego sobe e fica em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro

O desemprego subiu e ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo IBGE. Houve crescimento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em outubro. Mesmo com o aumento, esse é o menor índice da série histórica para esse período do ano.



